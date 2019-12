Mittwoch, 04. Dezember 2019

Holzmindens Gesangswettbewerb „Vocal Hero“ geht in die zwölfte Staffel

Der Höhepunkt ist das große Finale in der Stadthalle Holzminden.

Holzminden. Insider wissen es: Die Adventszeit ist nicht nur die Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest, sondern auch die Anmeldephase für Holzmindens Gesangswettbewerb „Vocal Hero“. Von der Musikschule Holzminden seit 2009 organisiert und von „Courage! Die Gerberding-Stiftung“ gefördert, geht der kultige Wettbewerb inzwischen in die zwölfte Staffel. In drei Altersgruppen ist eine Teilnahme möglich, und zu gewinnen gibt es für die Preisträger eine Studioaufnahme (Publikumspreis) oder Gesangsunterricht (Jurypreis) in der Musikschule Holzminden. Doch auch der Weg bis zum Finale ist bereits ein Geschenk. Nach einem Vorentscheid am 1. Februar 2020 geht es für zwölf Finalsten auf den Weg der intensiven Vorbereitung für das Finale am Sonnabend, 21. März 2020, in der Stadthalle Holzminden. Neben einem ganztägigen Workshop erhalten alle Finalisten je vier Unterrichtsstunden, um optimal in die Bandproben zu gehen. Hier werden letzte Details abgestimmt, damit auf der Bühne mit Live-Band und bis zu 600 Besuchern alles klappt. Die Anmeldung ist bis zum 10. Januar möglich unter www.musikschule-holzminden.de.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 5. Dezember