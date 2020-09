Montag, 14. September 2020

Holzmindens neues Feuerwehrhaus soll 2024 fertig sein

Hier an der Wallstraße 7 sollen voraussichtlich 14 Container für Schwarz-Weiß- und Sanitärbereiche aufgestellt werden. Fotos: spe

Holzminden. Für Maren Urban (ehemals Schneider-Klingenberg) war es nach den notwendig gewordenen Neubesetzungen die erste Sitzung, die sie als Vorsitzende des Ausschusses für Brandschutz, Gefahrenabwehr und Verkehr zu leiten hatte. „Ich bin ein bisschen aufgeregt, habe hier vorn noch nicht gesessen“, gab sie zu. „Aber ich freue mich, hier den Vorsitz zu übernehmen. Die mich kennen, wissen, es ist mein Lieblingsausschuss.“ Wie sich herausstellte, war die Aufregung unbegründet, sie leitete die Sitzung souverän. Unter den Zuhörern verfolgten Regierungsbrandmeister Wolfgang Brandt und Marion Holzkamp von der Feuerwehr-Unfallkasse (FUK) Niedersachsen die Sitzung, die nicht nur die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, sondern auch „allgemeine Themen der Feuerwehr“ auf der Tagesordnung hatte.

Und da denkt jeder sofort an die Bauprojekte Gerätehäuser in Neuhaus, Silberborn und vor allem Holzminden. An der Wallstraße sollte das neue Gerätehaus bereits vor zwei Jahren fertig sein, doch noch nicht einmal die aktualisierten Planungen für das Millionen-Projekt, das nun in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) realisiert werden soll, sind beauftragt. Die FUK will die unzumutbaren räumlichen Zustände an der Wallstraße aus versicherungstechnischen Gründen nicht bis zur Übergabe des Neubaus tolerieren. Deshalb sollen nun zwischenzeitlich und vorübergehend 14 Container aufgestellt werden, um möglichst schnell einen zeitgemäßen Schwarz-Weiß- und Sanitärbereich für Holzmindens Feuerwehrleute sicherzustellen. (spe)

