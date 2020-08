Donnerstag, 06. August 2020

Holztransporter bei Holenberg brennt in voller Ausdehnung

Vom Führerhaus des LKWs ist nicht viel übriggeblieben. Foto: ue

Holenberg/Eschershausen. Ein brennender Holztransporter auf dem Holzverladeplatz am Waldrand zwischen Holenberg und Eschershausen hat für einen der größten Feuerwehreinsätze im bisherigen Jahresverlauf 2020 im Landkreis Holzminden gesorgt. Die Gefahr, dass das Feuer auf trockenes Holz und abgefallene Rinden übergreift und dann möglicherweise den ganzen Wald in Brand setzt, konnte aber schnell gebannt werden.

Der LKW-Fahrer war gerade am Laden, als er Rauch und Flammen aus dem Führerhaus bemerkte. Schnell konnte er über den Feuewehr-Notruf 112 Hilfe rufen. Und alle Beteiligten hatten dabei noch Riesenglück, dass die Holenberger Kameraden sowieso gerade auf dem Rückweg eines Einsatzes waren. So war die Wehr schnell vor Ort und konnte den Ersteinsatz leiten. Immer wieder wurden Feuerwehren nachalarmiert, auch um die Löschwasserversorgung sicherzustellen.

So waren am Ende sieben Wehren (Eschershausen, Stadtoldendorf, Holenberg, Golmbach, Warbsen, Negenborn und Bevern) mit insgesamt 115 Kameraden vor Ort. Im Einsatz waren drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge mit je circa 2.000 Liter Wasser an Bord sowie ein Tanklöschfahrzeug mit 2.500 Liter Wasser, ein Löschgruppenfahrzeug mit 2.500 Liter Wasser und ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit 600 Liter Wasser an Bord.

Der LKW-Fahrer, ein 38-Jähriger Mann aus Höxter, blieb bei dem Einsatz unverletzt. Die Leitung hatte Holenbergs stellvertretender Ortsbrandmeister Andreas Stille.

Den Sachschaden schätzt ein Polizeisprecher auf mindestens 50.000 Euro. Da die Polizei aus Stadtoldendorf zeitgleich zu einem anderen Einsatz ausgerückt war, übernahmen die Kollegen aus Bodenwerder. Die Brandursache ist nach ersten Erkenntnissen auf einen technischen Defekt an dem fast neuen LKW zurückzuführen.

Ein weiterer Einsatz hielt am gestrigen Abend die Feuerwehr in Lauenförde in Atem. Auf dem Gelände der Firma Herlag waren mehrere Gebinde mit Gefahrgutkennzeichnung im Rahmen eines Containerbrandes beschädigt worden. Im Einsatz war auch der Gefahrgutzug der Freiwilligen Feuerwehr Holzminden, der die Gefahr vor Ort beseitigen konnten. (ue)