Dienstag, 10. Dezember 2019

Homburg-Oberschule Stadtoldendorf ermittelt Sieger im Vorlesen

Von links: Anja Vogt-Karlheim, Julian Räker, Linh Heldt, Jenna Rhode, Nastya Schäfer und Schulleiterin Rita Hartwig. Foto: TAH

Stadtoldendorf. „60 Jahre vorlesen – mitmachen und mitfeiern“ – unter diesem Motto steht der bundesweite Vorlesewettbewerb 2019 für die sechsten Klassen, der vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels alljährlich ausgerichtet wird. Die Schüler der Stadtoldendorfer Homburg Schule bereiteten sich gut auf die Vorrunde im Deutschunterricht vor. Die Klassen aus der Jahrgangsstufe hatten starke Kandidaten entsandt. Sie alle boten der Jury ein beeindruckendes Vorleseerlebnis, sowohl bei dem vorbereiteten Text als auch bei dem Fremdtext. Die besten Vorleser wurden in den Klassen ermittelt. So gingen Jenna Rhode, Nastya Schäfer, Linh Heldt und Julian Räker in den Wettbewerb auf Schulebene.

Mehr lesen Sie im TAH vom 10. Dezember 2019