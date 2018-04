Dienstag, 03. April 2018

Homburgtheater zeigt aufreibende Familientherapie auf einsamer Hallig

„Barfuß im Schnee“ heißt die Komödie.

Stadtoldendorf. Erstmals präsentiert sich das Ensemble des Homburgtheaters mit der Komödie von Bernd Spehling „Barfuß im Schnee“ auf der Bühne im Haus am Eberbach (Soldatenheim). Der Vorhang zur Premiere wird sich am Freitag, 13. April, um 20 Uhr heben, und am 14. und 20. April finden zwei weitere Aufführungen statt.

Die zerrüttete Familie des berühmten Bauunternehmers Budenthal wird im tiefsten Winter mit einem Trick auf das ehemalige Leuchtfeuerdienstgehöft der einsamen Hallig Ödebraurup gelockt. Diskret und abseits jeder Öffentlichkeit soll sie, mit Hilfe des fernsehbekannten Familiencoaches Andy Mc Hunter (Kai Heilmann), wieder zueinander finden. Und der wird von der kernigen Fallschirmjägerin Ulli (Anette Hühold), dem besserwisserischen Lehrer Robert (Timo Illig), der aufbrausenden Brigitte (Silvia Schabaker), der lasziven Angela (Daniela Stuhldreier) und dem Vertriebs- und Lebenskünstler Freddy (Mirko Amelsberg) intensiv gefordert. Nicht nur die Tücken einer Hallig beeinträchtigen Andys Arbeit erheblich.

Der Kartenvorverkauf läuft bereits.

