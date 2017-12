Freitag, 22. Dezember 2017

„Homby“ beerbt Stadtoldendorfer Schützenfest: Detailplanungen starten

Volker Rosin, der „König der Kinderdisco“ übernimmt den Start des viertägigen Festes.

Stadtoldendorf. Nachdem bereits die ersten Schwerpunkte für das neue Stadtoldendorfer Sommerfest geregelt wurden, das in die Lücke des nur noch alle zwei Jahre stattfindenden Schützenfestes springen soll, kann Initiator Dascho Wehner nun in die Detailplanung gehen. Und was der eigens zu diesem Zweck gegründete Verein „Homby“ zu diesem viertägigen Fest alles auf die Beine stellen will, kann sich sehen lassen. Grundsätzlich wird das Homby-Stadtfest vom 31. Mai bis 3. Juni als Volksfest auf dem Ballisgraben für alle Stadtoldendorfer und Interessierten angelegt – mit allem, was dazugehört: Schausteller, Fahrgeschäfte, festtypisches Angebot an Speisen und Getränken, Bühnenprogramm mit Live-Musik und Kinderprogramm. Bekannte Stars sollen auf der Bühne im Zelt abwechselnd auftreten. Und zum Auftakt am Donnerstag, 31. Mai, soll niemand geringeres auftreten als der „König der Kinderdisco“, Volker Rosin. (nig)

