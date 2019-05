Freitag, 17. Mai 2019

Homby-Start mit Prominenz und Freifahrten

Foto vom traditionellen Eröffnungsrundgang. Foto: rcl

Stadtoldendorf . Pünktlich um 15 Uhr am Freitagnachmittag begann der traditionelle Eröffnungsrundgang über das Stadetoldendorfer Festgeleände. Wie früher beim Schützenfest, ist dieser Rundgang mit Stadtvätern, Sponsoren und Veranstaltern auch beim neuen Homby fester Bestandteil des Programms. Genau wie die anfänglichen Freifahrten in den tollen Fahrgeschäften auf dem Ballisgraben und der Seniorennachmittag im „Lindenhof“. Das Festzelt gehörte am späteren Nachmittag den kleinen „Hombys“: Nach einem Zauberer Kinderliedermacher Volker Rosin das junge Publikum zum Tanzen, Wippen und Mitsingen. Am Abend sorgten FFN-Party, Fassbieranstich und Disco-Night für das richtige Homby-Feeling. (rei)