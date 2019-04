Montag, 29. April 2019

Homby-Verein in der NDR1-Plattenkiste

Thomas Planke, Dascho Wehner, Moderatorin Martina Gilica und Mark Wagner. Foto: TAH

Stadtoldendorf. Viel zu erzählen gab es in der Sendung „Plattenkiste“ bei NDR 1 Niedersachsen. Am 29. April zwischen 12 und 13 Uhr unterhielten sich Thomas Planke, Dascho Wehner und Mark Wagner mit Moderatorin Martina Gilica über die bevorstehenden Festtage vom 17. bis 20. Mai - das Homby-Stadtfest in Stadtoldendorf. Am Sonnabend, dem 18. Mai, wird auch die NDR 1-Kultbühne dabei sein. Hinter „Homby“ verbirgt sich das Wahrzeichen der Stadt: Homburg. Die Burg wurde verniedlicht - so Dascho Wehner - für das Familienfest im Landkreis Holzminden.

Mehr lesen Sie im TAH vom 30. April 2019.