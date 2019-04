Mittwoch, 24. April 2019

Homby-Verein live in der NDR1-Plattenkiste

Das Foto entstand im vergangenen Jahr und zeigt die Vereinsmitglieder mit Schlagerstar und Dschungelkönig Ross Antony. Foto: Homby e.V.

Stadtoldendorf. Der Verein Homby aus Stadtoldendorf, der vor nicht einmal zwei Jahren gegründet wurde, ist am Montag, 29. April, von 12 bis 13 Uhr live in der NDR1-Radiosendung „Die Plattenkiste –Hörer machen ein Musikprogramm“ zu Gast.

In der Livesendung geht es um den Verein, seine Mitglieder, die Ziele und auch über die Zukunft. Neben dem Interview mit dem ersten Vorsitzenden Dascho Wehner, dem Vorstandsmitglied Mark Wagner sowie Gründungsmitglied und Stadtdirektor Wolfgang Anders wird auch das musikalische Programm ganz nach den Wünschen vom Homby gesendet. Das komplette Interview ist im Anschluss auch online in der Mediathek des Radiosenders und auf der Homepage des Vereins, www.homby-festtage.de, jederzeit abrufbar.

In der Sendung wird es natürlich auch um das kurz bevorstehende Event vom 17. bis 20. Mai in Stadtoldendorf gehen. Hierzu hat der Homby-Verein in Zusammenarbeit mit dem Schützenkollegium (Zusammenschluss aller vier Schützenvereine in Stadtoldendorf) ein vielfältiges Programm mit tollen Highlights zusammengestellt.

So wird das Festwochenende vom Kinderstar Volker Rosin und Radio-Moderator und Publikumsliebling „ffn Morgenmän Franky“ begleitet. Weiterhin werden die aufstrebenden und deutschlandweit erfolgreichen Bands Lichtblick und Feuerherz, DJ-Legende JayDee und zum Katervesper DJ Tanzbär und Andreas-Gabalier-Double Kevin den Besuchern einheizen. Zum krönenden Abschluss wird es auch in diesem Jahr am Montag Abend ein Feuerwerk geben – diesmal aber in anderen, ganz neuen Dimensionen. „So etwas hat Stadtoldendrof noch nicht gesehen“, freut sich der erste Vorsitzende Dascho Wehner.

Der Homby e. V. freut sich auf viele interessierte Zuhörer am 29. April um 12 Uhr auf NDR 1.