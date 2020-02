Montag, 03. Februar 2020

Honig im Kopf in Eschershausen

Die Theatergruppe steckt mitten in den Vorbereitungen für ihre Inszenierung des amüsanten Stücks. Foto: TAH

Eschershausen. „Honig im Kopf“ nach einer Bühnenfassung von Florian Battermann – an dieses Stück hat sich die Raabe-Bühne Eschershausen gewagt. Die Tragikomödie erzählt mit viel Wärme und Sinn für Komik eine Geschichte über Demenz und ihre Auswirkungen auf alle Beteiligten.

Das Mädchen Tilda ist der größte Fan ihres Opas. Tildas Eltern nehmen Opa Amandus bei sich auf. Doch Amandus Krankheit stellt die Familie auf eine harte Probe. Allein Tilda schafft es, ihrem Opa mit Verständnis zu begegnen. Als Tildas Eltern in ihrer Verzweiflung Amandus in einem Heim anmelden wollen, entführt Tilda ihren Opa kurzerhand auf eine abenteuerliche Reise nach Venedig – die Stadt, in der er einst so glücklich gewesen ist.

Karten im Vorverkauf für die Veranstaltungen am 27. und 28. März sind erhältlich bei Kurt Seitz unter der Telefonnummer 05534/2676. Karten gibt es aber auch noch an der Abendkasse.