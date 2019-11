Donnerstag, 14. November 2019

Honky Tonk in Höxter

„Juicy Fruits“ spielen im „Aroma“. Foto: Honky Tonk

Höxter. Am Sonnabend, 16. November, wird das Honky Tonk® Festival den Musikfans eine ordentliche „Kneip(p)kur“ verpassen. Das Rezept dafür ist ganz einfach. Man nehme viele verschiedene Bands und lasse sie in den verschiedensten Lokalen der Stadt auftreten. Heraus kommt eine ebenso bunte wie musikalische Mischung – das Honky Tonk®, welches wieder in Höxter Station macht. Für das gesamte Musikpaket in der Stadt benötigt man nur ein einziges Eintrittsbändchen, mit dem man Zutritt zu allen Veranstaltungsorten des Festivals erhält.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAGH vom 14.11.2019