Donnerstag, 07. November 2019

Hooptalstraße soll über Nacht gesperrt werden

Die Straße soll über Nacht gesperrt werden. Foto: tah

Kreis Holzminden. Intensiv und engagiert diskutiert der Kreisumweltausschuss am Mittwochnachmittag über drei Anträge zur Sperrung der Hooptalstraße. Am ende setzte sich mit einer Stimme Mehrheit der Antrag der CDU/FDP/Kumlehn-Gruppe durch, der sich für eine teilweise Sperrung der Hooptalstraße vom Schützenhaus bis zur Kläranlage bei Einbruch der Dämmerung bis zum nächsten Morgen ausspricht. Über diese Sperrung debattiert noch der Kreisentwicklungsausschuss, bevor der Kreistag die endgültige Entscheidung trifft. „Bis dahin sollten wir auch die Informationen über die Kosten haben“, forderte Andreas Fischer (SPD) in der Ausschusssitzung. (fhm)

