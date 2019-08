Samstag, 03. August 2019

Horst Twele aus Stadtoldendorf fährt E-Auto

Horst Twele zieht aus den ersten drei Monaten, in denen er sein E-Auto erprobt hat, ein positives Fazit. Foto: beb

Stadtoldendorf. In Politik und Gesellschaft wird derzeit viel über die klimatischen Veränderungen, mögliche und notwendige Maßnahmen, wie darauf reagiert werden kann und muss, und zu erstrebende Klimaschutzziele diskutiert. Horst Twele aus Stadtoldendorf sieht jeden einzelnen Bürger in der Verantwortung, zu überlegen, wie er oder sie klimafreundlich leben kann, und danach zu handeln. Er selbst verkleinert seinen ökologischen Fußabdruck, indem er in seinem Haushalt auf erneuerbare Energien setzt und außer Haus mit seinem Elektroauto unterwegs ist. Die Akkus für das Fahrzeug belädt er über eine selbstgebaute E-Ladestation, die ihre Energie aus der von Twele konstruierten und selbst errichteten Fotovoltaik-Inselanlage bezieht. Dabei erfolgt keine Netzeinspeisung. (beb)

