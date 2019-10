Freitag, 11. Oktober 2019

Hubertus-Reitjagd im Solling erfordert viel Vorbereitung und Übung

Insgesamt sieben Schleppen werden angelegt und fordern den Reitern ihr ganzes Können ab. Foto: Baron Hans von der Goltz

Neuhaus. Die 54. Hubertus-Reitjagd im Solling findet am Sonntag, 13. Oktober, statt. Sie beginnt um 11.30 Uhr mit dem „Stelldichein“ am Haus des Gastes in Neuhaus. An mehreren Stationen und Sprüngen kann man die Reiter und die Niedersachsenmeute gut beobachten. Es gehen auch diesmal wieder drei Felder von Reitern auf die Strecke. Das Jagdherrenfeld, die Teilnehmer müssen alle Hindernisse nehmen. Im 2. Feld ist es erlaubt, schwierige Hindernisse zu umreiten. Im 3. Feld wird nicht gesprungen, aber zügig mitgaloppiert. Vor den Feldern reiten die Schleppenleger und legen die Tropfspur. Erst wenn die Schleppenleger außer Sichtweite sind, zieht der Master die Kappe und wünscht laut: „Gute Jagd“. Die Reiter antworten: „Gute Jagd“ – und der Aufgalopp beginnt. Die Niedersachsenmeute führt Casimir von Schultzendorff an.

Wo kann der Zuschauer wann was sehen? Diese Frage wird oft gestellt. Die Uhrzeiten lassen sich bis auf den Abritt nicht genau bestimmen. Die Hunde bestimmen das Tempo! Dennoch gibt es einen groben Zeitplan, an dem sich Besucher orientieren können:

Mehr Infos und den Zeitplan finden Sie im TAH vom 11. Oktober 2019