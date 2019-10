Dienstag, 08. Oktober 2019

Hubertus-Reitjagd und Fest in Neuhaus

Stilvoll gekleidete Reiter galoppieren auf ihren Pferden hinter der Hundemeute her. Foto: Touristik-Information Neuhaus

Neuhaus. Die Hubertus-Reitjagd in Neuhaus im Solling gehört zu den schönsten Reitjagden, die Zuschauer nah miterleben können. Stilvoll gekleidete Reiter galoppieren auf ihren anmutigen Pferden hinter einer laut bellenden Hundemeute her. Es geht über Weiden und durch den Wald. Pferd und Reiter überwinden in spektakulären Sprüngen historische Steinmauern, Hindernisse aus Ei chenstämmen und alten Whiskeyfässern. Es werden keine Tiere gejagt! Am Sonntag, 13. Oktober, findet rund um Neuhaus und Silberborn die 54. Hubertus-Reitjagd statt.

