Dienstag, 22. Januar 2019

Hundert Schweine in brennendem Stall in Nordrhein-Westfalen verendet

Drehleiterwagen der Feuerwehr. (dpa/AFP/Archiv / dpa)

Beim Brand eines Stallgebäudes sind am späten Montagabend im nordrhein-westfälischen Finnentrop rund hundert Schweine verendet. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen durch einen Gasheizstrahler aus, wie die Polizei am Dienstag in Olpe mitteilte. Den Gesamtschaden bezifferten die Ermittler auf einen sechsstelligen Eurobetrag.

Feuerwehren aus mehreren Nachbarorten brachten demnach das Feuer nach mehr als zwei Stunden am frühen Dienstagmorgen unter Kontrolle. Endgültigen Aufschluss über die Brandursache sollen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei bringen. Olpe (AFP) / © 2019 AFP