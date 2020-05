Sonntag, 24. Mai 2020

Hunderte trainieren wieder im Holzmindener Liebigstadion

Der MTV Altendorf nimmt am Mittwoch im Liebigstadion das Sportabzeichen ab. Foto: ap

Holzminden. Laufen, werfen, springen: Es musste wieder losgehen, da sind sich die Holzmindener Sportvereine einig. Nach wochenlanger Pause treiben sie endlich wieder Sport – und das draußen im Freien. Seit zwei Wochen ist das nämlich in Sportfreianlagen. Möglich macht das Stufe 2 des Niedersächsischen Lockerungsplans während der Corona-Pandemie. Unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sporteln seit knapp zwei Wochen beispielsweise im Liebigstadion sechs Vereine: MTV Altendorf, MTV 49, Kneipp Verein, TV Deutsche Eiche, MTV Altendorf und RunArtist. Und so langsam wird es immer enger im Liebigstadion, deutet Damian Leszczynski, Geschäftsstellenleiter des Kreissportbundes Holzminden an. Grund: Die Hallen waren bislang zu. Alles was geht, läuft unter freiem Himmel. Also steigen auch die Anfragen der Vereine auf die Wiesen und Plätze der Sportanlage an der Liebigstraße. „Die Anlage ist echt gut ausgelastet. Wir nutzen hier wirklich jeden Quadratmeter, der zur Verfügung steht“, verdeutlicht er. Die Platzvergabe sei „dynamisch“. Rund zehn Vereine trainieren gleichzeitig auf dem Gelände. Das sind zirka 400 Sportler. (ap)

