Samstag, 12. September 2020

Hybrid-Lok holt das Sturmholz aus Holzminden ab

Die Hybrid-Lok im Bahnhof Holzminden fotografierte Karl-Heinz Witzel.

Holzminden. Karl-Heinz Witzel ist als Mitglied der AG Bahn ein aufmerksamer Beobachter, wenn es um den Holzmindener Bahnhof geht. Am Donnerstag hat er einmal mehr die Kamera gezückt – und anschließend den TAH informiert: „Es ist wieder einmal ein Güterzug mit Sturmholz vom Bahnhof Holzminden gestartet“, schreibt er in seiner Mail. Und weiter: „Das Besondere: Der Zug wurde von einer elektrischen Lokomotive mit Zusatzdiesel gezogen, eine sogenannte Hybrid-Lok. Der Zug hat Holzminden in Richtung Kreiensen verlassen. Bis dort hin ist er mit dem Dieselantrieb gefahren, in Kreiensen schaltet der Lokführer dann auf Oberleitungsbetrieb um. Es ist also kein Lokwechsel nötig. Die modernste Loktechnik hat damit auch in Holzminden Einzug gehalten.“