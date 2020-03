Samstag, 14. März 2020

Hygieneaktion für 132 Schüler an Oberschule Delligsen

Nach dem Hankontakt mit einer anderen Person hat Händewaschen aktuell oberste Priorität. Hier versuchen zwei Schülerinnen die Hände von allen Krankheitserregern zu befreien. Anschließend geht es zur ersten Kontrollstation. Foto: cer

Delligsen. Unsere Hände sind der häufigste Überträger von Krankheitserregern. Wegen der aktuellen Corona-Ausbreitung rückt deswegen das Thema Handhygiene für viele Menschen deutlicher denn je in den Fokus. Auf Händeschütteln wird weitgehend verzichtet. Trotz milder Temperaturen tragen viele Menschen beim Einkaufen Handschuhe.

An der Oberschule Delligsen wird den Schülern während einer „Hygieneaktion“ gezeigt, worauf es beim richtigen Händewaschen ankommt. „In einem Hörsaal, den man gut Abdunkeln kann, haben wir Schwarzlichtlampen aufgestellt. Die Beleuchtung soll zeigen, wie viele Viren von Hand zu Hand weitergegeben werden“, so Heidrun Obenauer, Sozialpädagogin an der OBS. Gemeinsam mit Kollegin Birgit Schmidt-Timmermann leitet sie die Aktion. (cer)

