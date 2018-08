Freitag, 24. August 2018

„Ich bin natürlich sehr enttäuscht“

Dreharbeiten in Mareille Willmanns Kräutergarten – alles vergebliche Liebesmüh. Foto: bs

Holzminden. Gerade hat der WDR eine Pressemitteilung per Email an die TAH-Redaktion gesendet, da meldet sich Jungunternehmerin Mareille Willmann telefonisch: Der Sender habe ihr vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass sie mit ihren Zwiebel-Chutneys aus der erfolgreichen (Koch-)Sendung „rausgeflogen“ sei. Begründung: Die anderen Beiträge seien zu lang geraten, bei den nötigen Kürzungen sei ihr Auftritt rausgeschnitten worden.

„Ich bin natürlich sehr enttäuscht“, erklärt Mareille Willmann. Immerhin hatte der WDR Anfang Juni drei Tage lang mit zwei Kamerateams und drei Köchen bei ihr zu Hause und in der Umgebung gedreht. „Lecker an Bord“ heißt das Erfolgsformat mit den Starköchen Björn Freitag und Frank Buchholz. Das Konzept: Die Freunde schippern mit einem Hausboot durch die Lande und legen an, wo es kulinarisch etwas zu entdecken gibt. Längst ist die Sendung nicht nur in NRW weit bekannt und beliebt, sondern auch in den anderen Bundesländern wird gern am Abend zur besten Sendezeit „mitgeschippert“. (rei)

