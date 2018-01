Sonntag, 14. Januar 2018

„Ich habe den Schritt nicht bereut“

Bernd Witte ist seit 100 Tagen Geschäftsführer des Wasserverbandes Ithbörde/Weserbergland.

Dielmissen. Etwas mehr als drei Monate steht Bernd Witte jetzt an der Spitze des Wasserverbandes Ithbörde/Weserbergland. Am 1. Oktober des vergangenen Jahres hat er seinen Schreibtisch in der Samtgemeindeverwaltung Eschershausen-Stadtoldendorf verlassen und die Geschäftsführung des Wasserverbandes übernommen. Eine Aufgabe, die – so könnte man meinen – unter keinem guten Stern steht. Mehrere Geschäftsführerwechsel, Prozesse mit den Bürgerinitiativen und der drohende Weggang der Samtgemeinde Boffzen lassen den Verband immer wieder in negativen Schlagzeilen erscheinen. Doch Bernd Witte ist guter Dinge als neuer Chef. Und er hat sich ein Ziel gesetzt. (fhm)

