Donnerstag, 31. Oktober 2019

„Ich habe mich über meine eigenen Schreie erschrocken“

Torwart Niklas Meyer ist inzwischen wieder gut drauf und darf schon bald das Krankenhaus verlassen

Kirchbrak. Es läuft die 11. Minute im Spiel der Fußball-Kreisliga zwischen dem TSV Kirchbrak und dem FC Boffzen. TSV-Torwart Niklas Meyer eilt zum Zweikampf aus seinem Tor. Eigentlich ein „Routineeinsatz“ für den erfahrenen Keeper. Was dann aber passiert, lässt den Zuschauern im Kirchbraker Voglerstadion für einen Augenblick den Atem stocken. Der Boffzer Angreifer kommt einen Bruchteil von einer Sekunde zu spät an den Ball, und Meyer kann nicht mehr zurückziehen, die beiden krachen zusammen, und im nächsten Augenblick liegt der Torwart am Boden und schreit. „Als ich am Boden lag, habe ich mich selbst über meine Schreie erschrocken, da ich sonst eher meine Schmerzen im Stillen ertrage“, erinnert sich der Keeper später beim TAH-Ortstermin im Krankenhaus. Aber diesmal ist es anders. Beim Zusammenprall brechen Schien- und Wadenbein, Rettungsdienst und Notarzt eilen nach Kirchbrak. Über 50 Minuten wird Meyer auf dem Sportplatz behandelt, noch vor Ort wird der Torwart in ein künstliches Koma versetzt und das Bein gerichtet, ehe er ins St.-Ansgar-Krankenhaus nach Höxter gebracht wird. Das Spiel wird abgebrochen.

