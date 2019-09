Dienstag, 17. September 2019

IG BAU ruft Beschäftigte im Kreis Holzminden zur „Job-Klima-Pause“ am 20. September auf

Holzminden. Zeit fürs Klima am Arbeitsplatz: In den rund 1.600 Betrieben im Landkreis Holzminden sollen Beschäftigte am Freitag, 20. September, ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen. Dazu ruft die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) auf. „Am internationalen Protesttag können auch Arbeitnehmer vor Ort mitmachen – und zum Beispiel eine längere Mittagspause einlegen. Eine Job-Klima-Pause wäre ein wichtiges Signal. Denn das Thema geht jeden etwas an“, sagt der Bezirksvorsitzende der Umweltgewerkschaft, Torsten Witt. Es sei „höchste Zeit“, sich auch im Beruf über Themen wie Erderwärmung und CO2-Bilanz auszutauschen.

