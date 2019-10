Montag, 28. Oktober 2019

Igel bereiten sich jetzt auf ihren Winterschlaf vor

Igel werden von den meisten Menschen gemocht. Dennoch sind sie in vielen Gärten noch großen Gefahren ausgesetzt. Foto: Kathy Büscher

Weserbergland. Zu den wohl beliebtesten Säugetierarten in Deutschland zählt der Igel. Er verzaubert Groß und Klein durch sein putziges Auftreten, wenn er sich bei Gefahr in eine stachlige Kugel verwandelt. Leider hilft ihm das nicht viel, wenn er unter die Räder von Autos zu geraten droht. Zahllose Igel lassen so auf Straßen jedes Jahr ihr Leben.

Dass man dem Igel im eigenen Garten oder Kleingarten ganz speziell helfen kann, ist vielen Menschen noch unbekannt. Grund genug für den Naturschutzbund Deutschland, den NABU, Tipps zu geben, wie Britta Raabe, Leiterin der Regionalgeschäftsstelle des NABU im Weserbergland, erläutert. „Wichtig ist es, dem Igel einen idealen Garten zu bieten, von dem freilich auch andere Tierarten profitieren werden. Voraussetzung dabei ist, dass der Garten vielfältig ist, sich nicht nur aus ökologisch unbedeutenden Exoten zusammensetzt und neben heimischen Sträuchern auch ein paar ‚wilde’ Ecken hat, damit Igel Nahrung finden können – Schnecken, Larven und anderes.“

