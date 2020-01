Mittwoch, 15. Januar 2020

IHK-Vize Koch kritisiert Steuerfantasien

Die Vertreter aus dem Landkreis Holzminden beim IHK-Empfang. Foto: Mayen

Holzminden/Hildesheim. Das Thema Europas Kulturhauptstadt 2025 darf auch beim diesjährigen Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) im Bosch-Werk im Hildesheimer Wald nicht fehlen. Doch IHK-Vizepräsident Jens Koch erweitert den Kulturbegriff um Aspekte wie die Steuer-, Gründer,- Innovations- und Investitionskultur. Vor 500 Gästen aus Wirtschaft und Politik – darunter viele Vertreter aus dem Kreis Holzminden, die eigens einen Bus gechartert hatten – nutzt er seine Rede, um Kritik an gegenwärtigen Steuerdiskussionen loszuwerden: „Die Wirtschaftsvertreter vermissen in den Diskussionen um die teilweise irrwitzigen Steuer- und Ausgabenfantasien eine Berücksichtigung derjenigen, die den Wohlstand erarbeiten.“ Er verweist darauf, dass trotz Rekordeinnahmen die Landkreise Hildesheim und Holzminden in einer schwierigen finanziellen Situation stecken. (am)

