Samstag, 15. Februar 2020

IHK-Zeugnisübergabe in der BBS Holzminden

Die Absolventen mit den Vertretern der IHK. Foto: ap

Holzminden. „Einige von Ihnen haben gebüffelt und gepaukt – und vielleicht auch mal einen Rückschlag gehabt.“ Dr. Thomas Meyer, stellvertretender Schulleiter an der Georg-von-Langen-Schule, Berufsbildende Schulen, resümiert bei der großen Feierstunde zur IHK-Zeugnisübergabe die Ausbildungszeit der insgesamt 38 Absolventen der Winterprüfung 2019/20. „Wichtig ist: Sie sind immer wieder aufgestanden und haben Ihr Ziel erreicht. Jetzt geht es erst richtig los!“ Mit motivierenden Worten verabschiedet er die IHK-Auszubildenden in Richtung Zukunft: „Nutzen Sie die Kenntnisse, die Sie erlernt haben, wenden Sie Ihr Gelerntes an und gestalten Sie Ihre Zukunft.“ (ap)

Den vollständigen Artikel lesen Sie im TAH vom 15. Februar 2020