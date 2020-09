Dienstag, 08. September 2020

Illegale Grüngutablagerung in Mainzholzen

Wer hat die Säcke mit Grüngut an den Glascpontainern abgelegt? Foto: rb

Mainzholzen. Es sieht zwar nicht so unangenehm aus, als wenn ein Müllhaufen dort liegen würde, aber trotzdem ist das, was neben den Glascontainern abgelegt wurde, illegal. Mehrere Säcke mit frisch abgeschnittenem Lebensbaum von einer Hecke wurden dort entsorgt. Bürgermeister Werner Allerkamp ist auch über diese Tat entrüstet. In unregelmäßigen Abständen soll hier ein Auge auf dieses Gelände geworfen werden, um den oder die Täter vielleicht mal zu erwischen, kündigte er an. (rb)