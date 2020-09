Dienstag, 08. September 2020

Im Drive-In zum Corona-Abstrich

Wegen des Infektionsgeschehens in Stadtoldendorf richtete der Landkreis temporäres Testzentrum ein. Foto: fhm

Holzminden. Wegen des Infektionsgeschehens in Stadtoldendorf (der TAH berichtete) hat der Landkreis Holzminden ein zeitweiliges Corona-Testzentrum eingerichtet. Nachdem das Kreisgesundheitsamt im März zu Beginn der Pandemie zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung ein Testzentrum betrieben hatte, ist diesmal der Landkreis Holzminden alleiniger Träger des Zentrums. Als Drive-In wurde das Zentrum am Montag aufgebaut, um die gesamten Kontaktpersonen zu testen. Am Montag wurden 25 Personen getestet, am Dienstag 100. Das Testzentrum wurde im Bereich des Straßenverkehrsamts als Drive-In aufgebaut. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 09.09.2020.