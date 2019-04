Donnerstag, 18. April 2019

Im Gespräch über Unternehmensgründung und -förderung durch SNIC

Prof Dr. Zulia Gubaydullina (HAWK und SNIC, rechts) im Gespräch mit Unternehmensgründerin Mareille Willmann von Mühlenfeld. Foto: SNIC-Accelerators

Holzminden. Mareille Willmann ist Spezialistin für Saucen und Dressings rund um die Zwiebel. In ihrer Küche in Holzminden experimentiert und entwickelt sie ihre Produkte gemeinsam mit Familie und Freunden, bis sie marktfähig sind und in einer Manufaktur im nordrhein-westfälischen Hövelhof produziert werden. Mit ihrem Start-up „Mühlenfeld“ hat Mareille Willmann nicht nur regionale Märkte erobert, sondern ist auch bei überregionalen Anbietern wie Manufactum präsent. Ihr Unternehmen ist jetzt in den SNIC Life Science Accelerator aufgenommen worden. Das Start-up-Zentrum unterstützt sechs Monate lang Mareille Willmann und fünf weitere Gründer bei ihrer Unternehmensentwicklung. Im Gespräch mit Prof. Dr. Zulia Gubaydullina von der HAWK und der Steuerungsgruppe des SNIC-Accelerators diskutiert sie ihre nächsten Schritte.

Zulia Gubaydullina: Sie haben Ihr Unternehmen in Holzminden gegründet. Warum nicht Berlin oder München?

Mareille Willmann: Eine Gründung im ländlichen Raum wie Holzminden hat viele Vorteile. Die Mieten für Wohn- und Geschäftsräume sind mit denen in den Großstädten nicht zu vergleichen, und vor allen Dingen liebe ich meine Heimat und die Region. Ich war noch nie ein Großstadtkind. Das Netzwerk hier vor Ort ist toll, und die Hilfsbereitschaft groß. (tah)

Das komplette Interview lesen Sie im TAH vom 18. April