Mittwoch, 17. April 2019

Im Krankenhaus: Das ZAO zieht um

Mehr Platz gibt es ab Mai für das ZAO. Foto: bs

Holzminden. Es hat klein angefangen 2005 mit 1.000 ambulanten Operationen im Jahr. Inzwischen ist das ZAO, das Zentrum für Ambulantes Operieren im Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden, über sich hinausgewachsen mit 2.800 Eingriffen im Jahr – Tendenz steigend. Die Räume sind einfach zu klein geworden. Deshalb gehört der Umzug des ZAO in größere Räume zum Sanierungskonzept des Holzmindener Krankenhauses. Gemeinsam mit der Endoskopie und dem Schlaflabor wird das Zentrum für Ambulantes Operieren Anfang Mai neue, größere, komplett sanierte Räume beziehen. Und es wird an einem neuen Konzept gearbeitet, das die Abläufe im Krankenhaus noch besser strukturiert. Und: Am 18. Mai gibt es einen Tag der offenen Tür. (bs)

Mehr dazu lesen Sie im TAH vom 18. April 2019.