Donnerstag, 23. Juli 2020

Im Kreis Höxter lebt man länger als im Kreis Holzminden

Eine Studie des Max-Planck-Instituts für demographische Forschung hat die Lebenserwartung in den Landkreisen berechnet. Grafik: Max-Planck-Institut für demografische Forschung, Rostock, Deutschland.

Kreis Holzminden. Menschen im Süden Deutschlands werden älter als die Menschen im Norden. Und die Menschen im Kreis Höxter leben länger als im Kreis Holzminden. Das ist einer Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock zu entnehmen, die nun im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde. Generell ist es so, dass nicht überall in Deutschland werden die Menschen gleich alt. Roland Rau und Carl Schmertmann vom Max-Planck-Institut sind die Autoren der Studie. Sie berechneten die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer und Frauen in allen 402 Landkreisen. Im Kreis Holzminden werden die Männer durchschnittlich 77,8 bis 78,3 Jahre alt, Frauen 83,1 bis 83,4 Jahre. Im Kreis Höxter sind es im Durchschnitt 78,8 bis 79,5 Jahre bei den Männern und 83,8 bis 84,3 Jahre bei den Frauen. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 23.07.2020.