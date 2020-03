Mittwoch, 18. März 2020

Im Kreis Höxter steigt die Zahl der Infektionen

Im Kreis Höxter haben sich sieben Personen mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Pixabay

Höxter. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Höxter steigt weiter an. Der Kreis Höxter teilte mit, dass es zum jetzigen Zeitpunkt (Stand Mittwoch, 18. März, 12 Uhr) sieben bestätigte Infektionen gibt. Angaben über Herkunft der Infizierten wurden nicht gemacht. Am Dienstag, 17. März, waren es noch vier Infizierte. Der Kreis Höxter war bis Sonnabend, 14. März, der letzte Kreis in NRW ohne Infektionen gewesen. (fhm)