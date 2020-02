Montag, 10. Februar 2020

Im Kreis Holzminden: Aufräumen am Tag nach „Sabine“

In Arholzen deckte der Sturm das Dach einer Scheune ab. Und (nicht nur) im Wald bei Arholzen fällte er Bäume. Fotos: ue

Kreis Holzminden. Für Dr. Karl-Wilhelm Haasper ist es ein böses Erwachen am Tag nach „Sabine“. Der Sturm hat seine Scheune im Heidbrink in Arholzen komplett abgedeckt. 150 Quadratmeter Dachfläche liegen im Garten der Nachbarn. Für ihn, und nicht nur für ihn, beginnt der Montag nach dem Wintersturm mit dem großen Aufräumen. Für Jens Heinemeyer, Holzmindens Kreisbrandmeister beginnt er mit einer Bilanz – mit einer positiven Bilanz. Zum einen, weil der Sturm doch nicht so heftig gewütet hat, wie befürchtet, zum anderen, weil das Einsatzkonzept der Feuerwehr sehr gut geklappt hat. Insgesamt rund 360 Feuerwehrleute hat „Sabine“ am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag im Landkreis Holzminden beschäftigt. Mit 65 Fahrzeugen waren sie unterwegs, 66 Einsatzstellen haben sie abgearbeitet. Und erst morgens um 4.15 Uhr den Schlussstrich gezogen unter eine stürmische Nacht. Für die Straßenmeistereien dauert es mit dem Schlussstrich ziehen etwas länger. Aber gegen Mittag am Montag können auch sie melden: Die Straßen, die gesperrt werden mussten, sind wieder frei. Für die Mitarbeiter der Landesforsten beginnt die Arbeit erst jetzt wieder: Mit der Bestandsaufnahme dessen, was „Sabine“ im Wald angerichtet hat. (bs)

