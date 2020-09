Donnerstag, 10. September 2020

Im Kreis Holzminden haben Sirenen und Warn App nicht überall funktioniert

In Holzminden ist nur noch die Sirene auf dem Rathaus aktiv. Foto: ue

Kreis Holzminden. „Ein solcher Warntag lohnt sich offensichtlich. Es gibt Einiges zu tun. Wir haben scheinbar viel verlernt!“ So lautete das Fazit von Landkreis-Pressesprecher Peter Drews zum bundesweiten Warntag. Eigentlich sollten am Donnerstag überall um 11 Uhr die Sirenen heulen und sogenannte Warn Apps auf den Smartphones piepen. Doch es hat eine ganze Menge nicht funktioniert – nicht nur im Kreis Holzminden. Selbst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe kam mit seiner zentralen Warnmeldung über BIWAPP nicht gegen ein völlig überlastetes Netz an...

„Wir sind nur mäßig zufrieden,“ stellte Peter Drews gleich zu Beginn des Gesprächs mit dem TAH fest. Die Sirenenalarmierung sei Sache der Samt- oder Einheitsgemeinden beziehungsweise der Stadt Holzminden. Er selbst sei am Donnerstag um 11 Uhr in Delligsen gewesen – und dort habe er die Sirene gehört.

Bereits im Juli hatte der TAH über die Sirenen berichtet. Was man beim Kreis nicht wusste, hat der TAH seinerzeit recherchiert: Von 89 kreisweit noch vorhandenen Sirenen würden die 30 in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf künftig schweigen. Weil die Umstellung von analog auf digital zu teuer sei, lautete die Begründung. Und auch in Holzminden wurde gespart. Dort funktioniert nur noch die Sirene auf dem Rathaus. Die war aber immerhin zu hören – allerdings wohl nicht überall im Stadtgebiet, was aus den Mails einiger TAH-Leser hervorgeht. Und in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf blieb es tatsächlich still, dort wurde kein Haustier „verrückt gemacht“. (rei)

