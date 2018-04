Samstag, 31. März 2018

Im Kreis Holzminden lodern die Osterfeuer

Das Wetter ok, die Stimmung super. Impressionen vom Osterfeuer in Holzminden

Kreis Holzminden. Und Petrus ist doch Osterfeuer-Fan! Er stellte den Regen am Ostersonnabendabend ein und sorgte für große Publikumsresonanz bei den Osterfeuern, die am Sonnabendabend im Kreis Holzminden entzündet wurden. In Holzminden freute die sich Feuerwehr über viele Gäste. Auf Neumannhöh ging ein gewaltiger Stapel, den die Feuerwehrleute eine Woche lang zusammengetragen hatten, in Flammen auf. Zuvor hatte der Jugendspielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr aufgespielt. (bs)