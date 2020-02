Sonntag, 09. Februar 2020

Im Kreis Holzminden sind Einsatzkräfte seit Sonntagmittag in Warteposition

In der FTZ liefen alle Fäden – sprich Nachrichten von „Sabine“ - zusammen. Foto: bs

Kreis Holzminden. Wie ernst so ein angekündigtes Sturmtief im Januar/Februar zu nehmen ist, das haben die beiden letzten Jahre zur Genüge bewiesen. Noch heute sind die Folgen von „Friederike“ und „Eberhard“ überall im Solling und anderen Waldgebieten zu sehen. Am Sonntag kam nun also „Sabine“ – und die Befürchtung, dass dieser Sturm die unzähligen geschwächten oder gar toten Bäume umlegen könnte, war groß. Ein Grund mehr für die Spitzen der Kreisfeuerwehr und des Kreises, sich akribisch auf das Einsatzgeschehen vorzubereiten. Tatsächlich stürmte es von Stunde zu Stunde mehr, was zugleich immer mehr Einsätze für die Wehren im gesamten Kreisgebiet bedeutete. Ab 18.45 Uhr gab es dann auch Straßensperrungen: Die L586 Ortsausgang Hehlen und zwischen Ottenstein und Sievershagen, die K 87 Ottenstein-Hehlen – und schließlich sogar die Bundesstraße 497 zwischen Mühlenberg und Abzweigung nach Silberborn.

Die offiziellen Vorbereitungen liefen am Sonntag bereits ab 13.30 Uhr unter Leitung von Kreisbrandmeister Jens Heinemeier. Zentrum der Organisation und Übersicht sollte die FTZ, Holzmindens ehemalige Kreisleitstelle, werden. Draußen stand der ELW II, der Einsatzleitwagen bereit. Hier liefen alle Funksprüche für die und von den örtlichen Einsatzleitungen zusammen.

Sturmtief „Sabine“ traf also auf bestens vorbereitete Einsätzkräfte. Sie schickte ihre ersten Ausläufer vor allem Richtung Eschershausen und Bodenwerder, dort waren relativ schnell mehrere Dutzend Feuerwehrleute im Einsatz. Darüber informierte der Kreisbrandmeister in einer zweiten Lagebesprechung. Ebenso wie darüber, dass der Sturm erst ab 18/19 Uhr richtig „losgehen“ sollte und die Hauptzeit wahrscheinlich zwischen 0 und 3 Uhr liegen würde. (rei/bs)

