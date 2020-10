Freitag, 16. Oktober 2020

Im Kreis Holzminden sinken die Corona-Zahlen

Aus dem Kreisgesundheitsamt kommen gute Nachrichten.

Kreis Holzminden. Es gibt gute Nachrichten aus dem Gesundheitsamt des Landkreises Holzminden. Während in den Nachbar-Landkreisen die Zahlen der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen steigen, sinken sie hier. Hoffen wir, dass das so bleibt! Es gibt, teilt Pressesprecher Peter Drews am Freitagmittag mit, aktuell nur noch fünf akute Fälle. Zwei Menschen konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Zurzeit befinden sich noch 22 Kreis-Holzmindener in Quarantäne. (bs)