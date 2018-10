Montag, 29. Oktober 2018

Im Kreis Holzminden startet die Haus- und Straßensammlung

Major Carsten Sandvoß und Bürgermeister Jürgen Daul mit den Spendendosen.

Holzminden. „Danke“ steht auf der Spendendose, die Major Carsten Sandvoß vom Panzerpionierbateillon 1 in der Hand hält. Und „Für Frieden in der Welt“ auf der, mit der Holzmindens Bürgermeister Jürgen Daul in der Oberen Straße steht. Es ist ein Pflichttermin, den sowohl für den Bürgermeister, als auch für die Soldaten Jahr für Jahr ganz selbstverständlich wahrnehmen: Gemeinsam eröffnen sie in Holzminden die Haus- und Straßensammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Am Montagmittag um Schlag 12 Uhr war es wieder soweit.

„Die Aufgaben, die sich der Volksbund Deustche Kreisgräberfürsorge gestellt hat, sind nach wie vor aktuell“, betont Bürgermeister Daul, „auch wenn sich die Schwerpunkte verschoben haben“. Heute, in einer Zeit, in der sich der Ton auf der internationalen Bühne immer weiter verschärft, setzt der Volksbund auf Diplomatie. (bs)

