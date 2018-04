Samstag, 07. April 2018

Im Mittelpunkt steht die CNC-Technik

Chinesische Berufsschullehrer informieren sich in der Georg-von-Langen-Schule Holzminden.

Holzminden. Eine Delegation von Berufsschullehrern aus Hefei, Volksrepublik China, ist der Einladung des Schulleiters der Berufsbildenden Schulen Holzminden, Andreas Hölzchen, gefolgt. Die Lehrer aus China haben sich über die Ausbildung in der Georg-von-Langen-Schule informiert.

Hefei liegt in der Provinz Anhui im Osten von China ungefähr 500 Kilometer westlich von Shanghai. Die Provinz Anhui hat knapp acht Millionen Einwohner und unterhält partnerschaftliche Beziehungen zum Land Niedersachsen. Hierbei steht insbesondere der Bereich der beruflichen Bildung im Interesse von möglichen Kooperationen. Für eine Woche befinden sich die Lehrer aus China zu Gast in Hannover. Sie unterrichten in ihrer Heimat in den Bereichen CNC-Technik, Mechatronik, Baumaschinen, Bekleidungsanlagen und Maschinenwartung. Vor diesem Hintergrund waren die Gäste sehr an der Ausstattung des Technikzentrums in Holzminden interessiert.

Nach der Begrüßung durch Andreas Hölzchen im Hauptgebäude erfolgte die Vorstellung des vielfältigen Bildungsangebotes der Holzmindener Bündelschule. Der Schulleiter der BBS ging in seinen Ausführungen besonders auf die duale Berufsausbildung sowie die zwölf an der Schule vertretenen Berufsfelder ein. Auch die Besonderheiten und Herausforderungen infolge sich verändernder Schülerzahlen sowie die individuellen Lösungsansätze, für die die Schule schon mehrfach positiv hervorgehoben wurde, waren ein Thema, das die Besucher interessierte.

Der Rundgang durch das Technikzentrum zeigte den Gästen die umfangreiche Ausstattung der Fachpraxisräume der einzelnen Berufsfelder. Besonders wurde von den Fachlehrkräften der Metalltechnik, Nils-Peter Kriegel, Dirk Neumann sowie Andreas Struck, die CNC-Technik vorgestellt. Anhand mehrerer Beispiele wurde den chinesischen Kollegen die pädagogische Herangehensweise bei der Vermittlung der Ausbildungsinhalte vorgestellt. Im Unterricht erstellen Schüler mit dem erarbeiteten Wissen eigenständig die Programmcodes für die Steuerung der Werkzeugmaschinen. Über entsprechende Softwaretools können diese Codes auch simuliert und auf die Funktionstüchtigkeit geprüft werden. Abschließend erfolgt die reale Fertigung der Werkstücke an den CNC-Werkzeugmaschinen, so dass das Ergebnis der Programmierung buchstäblich auf der Hand liegt.

Das Team Metalltechnik der BBS stellte den Gästen die Ausbildung in Steuerungstechnik vor. Auch in diesem Gebiet wird der Wechsel zwischen Simulation und praktischem Aufbau der unterschiedlichen Schaltungen genutzt. Die Auszubildenden erlernen so die Grundlagen der Pneumatik, der Elektro-Pneumaik und Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS).

Neben dem mitangereisten Dolmetscher wurden die Erläuterungen der Lehrkräfte durch Jiacheng Zhou, einem Schüler der Fachoberschule Technik, Klasse 12, übersetzt. Für den FOS-Schüler sind die Inhalte nichts Unbekanntes, da auch die Schüler der Fachoberschule Technik in diesen Inhalten unterrichtet werden. So entstand zum Ende der Vorstellung ein reger Austausch zwischen allen Beteiligten.

Von beiden Seiten wurde der Informationsaustausch hoch gelobt. Die Gäste beeindruckte das vielseitige Bildungsangebot im Bereich der Berufsausbildung in Holzminden. Die Möglichkeiten einer Kooperation zwischen den Berufsschulen Hefei und Holzminden sind angedacht. Mit vielen neuen Eindrücken verabschiedeten sich die Gäste aus Fernost in Richtung der Landeshauptstadt.