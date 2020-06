Sonntag, 21. Juni 2020

Im Schloss Bevern wird gefilmt

Einen Bühnenboden gibt es nicht – die Darsteller spielen direkt auf dem Hofpflaster. Foto: beb

Bevern. Es ist ein bisschen wie das lange Warten auf die ersten Erdbeeren des Jahres nach einem trockenen Frühjahr: die Sehnsucht nach dem süßen Seelenschmeichler wächst, aber die Angst vor einem Ernteausfall auch. Ähnliches haben in den letzten Wochen wohl einige Kultur- und Theaterliebhaber erlebt: der Wunsch, einmal wieder eine Theateraufführung oder ein Konzert zu besuchen, drängt sich auf, aber die Aussichten, die Kontaktbeschränkungen der Pandemie könnten bis zum geplanten Theaterbesuch einen vollbesetzten Zuschauerraum erlauben, schwinden dahin. Umso erfreulicher ist in dieser Situation die Nachricht der bremer shakespeare company und des Beveraner Kulturzentrums:

Die für Dienstag, 23. Juni, angesetzte Aufführung von William Shakespeares „Der Kaufmann von Venedig“ durch das Bremer Ensemble im Innenhof des Schlosses kann termingerecht ab 19 Uhr verfolgt werden – und das weltweit. Kein Zuschauer wird am Dienstag im Schlosshof Platz nehmen, stattdessen können Menschen überall dort, wo eine stabile Internetverbindung besteht, aus der ersten Reihe mit Kaufmann Antonio hoffen und bangen. Die shakespeare company hat ihr Stück am Freitag in Bevern in Szene gesetzt und als Video aufgezeichnet. Nach vielen Stunden Schneidarbeit am Wochenende für das Produktionsteam wird der Theaterfilm aus dem Schloss Bevern ab Dienstag, 23. Juni, um 19 Uhr dauerhaft unter www.schloss-bevern.de oder über den YouTube-Kanal der bremer shakespeare company abrufbar sein. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 22. Juni 2020.