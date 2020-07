Samstag, 18. Juli 2020

Im September startet das Via Nova Kunstfest Corvey 2020

Mit dieser Grafik wird für das Kunstfest geworben. Foto: Agentur

Corvey/Höxter. Das Via Nova Kunstfest Corvey kann dieses Jahr starten. Die derzeit im Land Nordrhein-Westfalen geltenden Coronaschutzvorschriften erlauben – unter entsprechenden Maßnahmen zum Gesundheitsschutz – wieder Veranstaltungen in geschlossenen Räumen.

Das dritte Via Nova Kunstfest auf Schloß Corvey wird in diesem Jahr von Freitag,

4. September, bis Sonntag,

4. Oktober, zum Thema „Wild. Wald. Welt“ stattfinden. An drei Wochenenden sind Schauspieler, Autoren, Musiker und Wissenschaftler zu Gast – unter ihnen Klaus Maria Brandauer, Angela Winkler, Johanna Wokalek, Durs Grünbein, Wolfgang Welsch, Albrecht Mayer und Franui. In der besonderen Atmosphäre des Schlosses erwartet die Zuschauer ein reichhaltiges Programm mit inszenierten Lesungen, Konzerten, Gesprächen, Puppenspiel, Tanzaufführung, Exkursionen und einer Ausstellung.

