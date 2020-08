Donnerstag, 27. August 2020

Im Solling gibt es wieder einen Mountainbike-Parcours

Der Mountainbike-Parcours in Silberborn ist für die ganze Familie geeignet.

Silberborn/Neuhaus. Nachdem der alte Mountainbikeparcours nach vielen Jah- ren nicht mehr befahrbar war und auch die Beschilderung, aufgrund der Umweltereignisse der letzten Jahre nur noch teilweise vorhanden war, entschloss sich der Mountainbikeverein Radsport-Hochsolling den Parcours wieder aufleben zu lassen. Mit Unter- stützung der Touristikinformation und der Landesforsten wurde eine neue Streckenführung erarbeitet. Der neue Parcours bietet nun auf einer Streckenlänge von exakt neun Kilometern und knapp 200 Höhenmetern alles was ein Moutainbiker sucht. Steile Anstiege, schnelle Abfahrten, wurzelige Trails und viele flowige Passagen und zu guter Letzt auch eine Bachdurchfahrt. Das ist reiner Fahrspaß. Der Einstieg in den Parcours ist von Silberborn oder von Neuhaus aus möglich. Eingeweiht wird der Rundkurs am Sonnabend, 29. August mit einem Familienfest von 11 bis 16 Uhr am ehemaligen Familienfreizeitheim in Silberborn.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der TAH-Ausgabe vom 28.08.20