Dienstag, 09. Januar 2018

Im Sommer fehlen zwei Betreuungs-Gruppen für Schulkinder in Holzminden

An der Astrid-Lindgren-Schule sollen nach Umverteilung zwei zusätzliche Gruppen geschaffen werden.

Holzminden. Eigentlich fragt das Amt für Jugend und Familie bei den Eltern den Bedarf an Betreuungsangeboten für Grundschulkinder im Februar ab. Die Abfrage wurde drei Monate vorgezogen, auch weil Gruppensprecher Jens Ebert im Stadtrat wiederholt Informationen über den aktuellen Bedarf von der Verwaltung eingefordert hatte. Das Ergebnis liegt jetzt vor: Demnach fehlen zum August 2018 40 Plätze und damit zwei Gruppen. Das Fachamt will den Bedarf durch Umverteilung und die Schaffung zweier Gruppen an der Astrid-Lindgren-Schule decken. Demnach liegen für 120 verfügbare Plätze insgesamt 155 Anmeldungen vor. (spe)

