Montag, 18. Dezember 2017

Im Stall zu Westerbrak: Jubiläumsvorstellung des Krippenspiels

Maria und Josef suchen eine Herberge.

Westerbrak. Als 1967 zum ersten Mal auf dem Gutshof derer von Grone in Westerbrak ein Krippenspiel aufgeführt wurde, da schauten auch echte Tiere der Premiere zu. Nadia von Grone hatte sich damals vorgenommen, das Weihnachtsfest für ihre Kinder sinnvoll zu gestalten. Die damals insgesamt 22 Kinder, die in Westerbrak lebten, sollten in einem Krippenspiel die frohe Botschaft verkünden. Aber auch wenn das Krippenspiel in den Folgejahren in der Schleifmühle und in der Kirchbraker Kirche aufgeführt wurde, so hat der ehemalige Kuhstall auf dem Gutshof eben ein einmaliges Flair - gerade richtig, um ein Jubiläum zu feiern. Jetzt gab es in Westerbrak die Jubiläumsvorstellung. Der Ablauf des rund einstündigen Krippenspiels hat sich seit seiner ersten Aufführung nie geändert. Und das gilt auch für die kurzen Lieder, die von den Zuschauern unter der musikalischen Begleitung von Nelli Simonjan gesungen wurden. (bor)

