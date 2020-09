Samstag, 05. September 2020

Im Tanztreff Janzen in Holzminden wird wieder getanzt

Inhaber Norbert Janzen hat ein Hygienekonzept ausgearbeitet, will zwölf Paare im Saal tanzen lassen. Aber: Ein Partnerwechsel ist in Corona-Zeiten nicht möglich. Fotos: bs

Holzminden. Norbert Janzen steht im leeren Saal. Pfeile weisen in den Saal. Aufs Parkett sind Buchstaben geklebt. „Es darf wieder getanzt werden“, sagt er. Seit dem 25. Mai bereits. Doch der Start in den neuen Corona-Alltag gestaltet sich für den Tanzlehrer und Tanztreff-Inhaber schwierig. Keine Konfirmationsfeiern, keine Abi-Bälle, keine Schützenfeste und bei Hochzeiten ist das Tanzen verboten – im Jahr 2020 gibt es vor allem für junge Menschen keinen Grund, das Tanzen zu lernen. Norbert Janzen will dennoch durchstarten: Jetzt im Herbst sollen die neuen Kurse beginnen – für Kinder, Jugendliche und Paare. Auch spezielle Kurse sollen die Tänzer wieder aufs Parkett locken: Tango Argentino zum Beispiel, Stepptanz, Line Dance und Jumpstyle. (bs)

