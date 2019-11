Samstag, 30. November 2019

Im Weihnachtsmarkt Holzminden ist Musik drin

Das Markenzeichen von „Denny & Jens“ ist handgemachte Musik. Foto: fhm

Holzminden. „Denny & Jens“ sorgten am Freitagabend, 29. November, für Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt in Holzminden. Das aus Eschershausen und Kirchbrak stammende Duo zog über den Weihnachtsmarkt, durch die Hütten und präsentierte „handgemachte Musik“. Mit Coversongs und eigenen Werken sorgten die beiden Musiker für gute Stimmung und animierten die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt dazu, selbst mitzusingen und Spaß zu haben. Im Weihnachtsmarkt Holzminden ist in diesem Jahr in der Tat viel Musik drin. Am Sonnabend, 30. November, ist Drehorgelspieler Willi Reimann vor Ort. Und am Sonntag, 1. Dezember, lässt „Front Door“ – passend zum ersten Advent – rockige und poppige Christmas Songs erklingen. (fhm)