Samstag, 19. Januar 2019

Imagekampagne startet: Künftig Mängel melden per App in Holzminden

Oliver Heine, Jürgen Daul, Katrin Konradt, Andreas Nolte und Burkhard Woitczyk (von links) stellten die Mängel-Melde-App und die „fünf priorisierende Maßnahmen“ vor. Foto: spe

Holzminden. Gemeinsam wollen sie positive Signale für die Holzmindener Innenstadt senden, den Teufelskreis des Negativen durchbrechen und Bürgern sowie Besuchern zeigen, dass es vorwärts geht, Probleme und Aufgaben eben doch angepackt werden. Am Anfang stand am 23. November ein „Initialgespräch“ zwischen Bürgermeister und den Werbekreis-Vorständen Heine und Nolte über den Ladenleerstand und die Entwicklung der Innenstadt. Dieses habe man „in einer ausgesprochen harmonischen Atmosphäre sehr zielführend und effektiv geführt“, wie Jürgen Daul erklärt. Er habe damals den Werbekreis gebeten, „fünf priorisierende Maßnahmen“ zu nennen. Die lagen eineinhalb Wochen später auf dem Schreibtisch des Bürgermeisters. Vier davon sollen nun kurzfristig umgesetzt werden, und das begrüßt auch Stadtmanagerin Katrin Konradt sehr. Mit der fünften ist das etwas schwieriger. Man wolle sich nun regelmäßig zu Gesprächen zusammensetzen, an der Imagekampagne „Mein Holzminden – meine Innenstadt“ arbeiten und in Fünf-Punkte-Schritten weitere Maßnahmen für eine attraktivere Innenstadt umsetzen, so Bürgermeister Daul bei einem Pressetermin im Büro der Stadtmarketing GmbH. Anfang Februar geht „Meldoo“, ein Mängel-Melde-System für Bürger per Smartphone-App, an den Start. (spe)

