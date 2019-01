Donnerstag, 31. Januar 2019

Imbissstand aufgebrochen

Beverungen. Unbekannte Täter sind in einen Imbissstand an der Blankenauer Straße eingebrochen. Der Imbissstand befindet sich auf dem Gelände eines Lebensmitteldiscounters und ist unmittelbar von der Blankenauer Straße aus erreichbar. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Die Tat ereignete sich wahrscheinlich zwischen Dienstag, 29. Januar, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 30. Januar, 4.30 Uhr. Wer im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen bezüglich des Einbruchs hatte oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, in Verbindung zu setzen.