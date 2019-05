Samstag, 11. Mai 2019

Immer mehr tote Feuersalamander im Hooptal

Dieser Anblick sollte aufrütteln: Karl Müller hat alle toten Feuersalamander und auch Kröten fotografiert. Foto: Müller

Negenborn/Stadtoldendorf. Karl Müller treibt das Geschehen die Zornesröte ins Gesicht. Jeden Abend macht er sich die Mühe, die Kreisstraße durch das Hooptal mit Baken und Schranken zu sperren. Und fast jeden Morgen, wenn er sie wieder zur Seite räumt, findet er prachtvolle Exemplare der seltenen Gattung der Feuersalamander – plattgefahren von Autoreifen. „Wer macht so was? Und warum?“ fragt sich der rüstige Rentner, der sich im NABU und bei den Orchideenfreunden engagiert und als Hobbyfotograf schon viele Vorträge über die Schönheit der Natur in seiner Heimat gehalten hat.

Vor zwei Wochen informierte er die TAH-Redaktion erstmals über das Salamander-Sterben im Hooptal. Der daraufhin erschienene Bericht schreckte viele Leser auf, die ebenso ihr Unverständnis über so viel Dreistigkeit, Dummheit oder Rücksichtslosigkeit bekundeten. Geändert hat sich an der Situation seither aber nichts. (rei)

