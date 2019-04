Montag, 22. April 2019

Immobilienmarkt im Kreis Höxter brummt

Landrat Friedhelm Spieker (Mitte), Johannes Leßmann (rechts) und Meinolf Busse stellten den Bericht vor. Foto: Kreis Höxter

Kreis Höxter. Der Immobilienmarkt im Kreis Höxter ist auf Rekordniveau: In 2018 wurden kreisweit so viele Ein- und Zweifamilienhäuser gekauft wie noch nie seit der Erfassung der Daten in den 1970er Jahren. Für Landrat Friedhelm Spieker ist diese positive Entwicklung ein Beitrag zu einer möglichen „Renaissance des ländlichen Raumes“. „In vielen Städten ist Wohneigentum für die überwiegende Mehrheit der Menschen unerschwinglich. Zudem gibt es dort Staus auf den Straßen oder Umweltbelastungen in der Luft. Auch deshalb zieht es gerade junge Familien vermehrt auf das Land. Auch im Kreis Höxter spüren wir diese Entwicklung seit Jahren sehr deutlich“, freut sich Landrat Spieker.

